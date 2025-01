Pogoda na czwartek. Będzie intensywnie i niebezpiecznie

W północnych regionach, takich jak województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie, prognozowane są mieszane opady – zarówno śniegu, jak i marznącego deszczu. Oblodzenia będą szczególnie niebezpieczne w godzinach nocnych, gdy temperatura spadnie w okolice 0 stopni Celsjusza, a lokalnie poniżej zera . W miastach takich jak Gdańsk, Olsztyn i Białystok maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 0 do 2 st. Celsjusza, co oznacza ryzyko tworzenia się warstwy lodu na mokrych nawierzchniach.

Na południu Polski, w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim, prognozy przewidują zróżnicowane warunki pogodowe. W rejonach górskich, takich jak Karkonosze czy Tatry, temperatura spadnie poniżej zera, a intensywne opady śniegu oraz silne wiatry będą powodować zawieje. W miastach takich jak Wrocław, Katowice i Kraków temperatura w ciągu dnia wyniesie od 6 st. C na zachodzie do 2 st. C w centrum, z tendencją do spadków wieczorem. Oblodzenia mogą wystąpić szczególnie w miejscach, gdzie zalega wilgoć po deszczu.