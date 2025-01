Śnieg, mróz i silny wiatr. Nadchodzi zimowy epizod

Polska pozostaje pod wpływem wiru niżowego Floriane, który przynosi zmienne warunki pogodowe. Za frontem atmosferycznym z opadami deszczu napływa chłodne powietrze. Kolejny front przyniesie od północnego zachodu śnieg z deszczem.

W środę na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce nie powinno padać, ale w innych regionach pojawią się opady śniegu do 3 cm. Temperatura wyniesie od 2 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość do 70 km/h.

Nadciąga mróz i śnieg

W czwartek niż Charly przyniesie śnieg na północnym zachodzie i północy. W wilgotnym powietrzu arktycznym temperatura nocą spadnie do -8 st. C. Na Pomorzu Zachodnim spadnie do 5 cm śniegu, a w innych regionach do 3 cm.

Czwartek przyniesie opady śniegu w wielu częściach kraju © ventusky.com

Uwaga, miejscami może być bardzo ślisko. Wiatr na południu i wschodzie okresami porywisty, na obszarach podgórskich Karpat w porywach do 75 km/h, przeważnie południowy, jedynie na południowym zachodzie z kierunków zmieniających się. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 130 km/h, w Sudetach do 110 km/h, i tam wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Przed nami pochmurny weekend

W piątek i sobotę zachmurzenie będzie duże, z przelotnymi opadami śniegu. Na Suwalszczyźnie temperatura spadnie do -1 st. C, a w centrum kraju do 0 st. C. Wiatr zachodni będzie umiarkowany, w porywach do 60 km/h.

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju spadnie do 3 cm śniegu. Temperatura wyniesie od 0 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Pomorzu. Wiatr północno-zachodni będzie słaby i umiarkowany.