Poznań. Były dyrektor szkoły skazany za molestowanie

Były dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu został zatrzymany w czerwcu 2018 roku . Zarzucono mu przemoc seksualną oraz doprowadzenie dwóch małoletnich uczennic do poddania się innej czynności seksualnej. Zdarzenia miały mieć miejsce w 2017 i 2018 roku.

Po opisaniu sprawy przez media do śledczych zgłaszały się kolejne osoby. Łącznie Zbigniew A. usłyszał zarzuty w sprawie sześciu kobiet.

We wtorek oskarżony dyrektor usłyszał wyrok. Poznański sąd uznał go za winnego i skazał na 2 lata i 10 miesięcy więzienia. Musi także wypłacić zadośćuczynienie każdej z sześciu ofiar, od 4 do 8 tys. złotych.