Poznań. 26-letnia matka przyznała się do zabicia córki

Tragedia rozegrała się we wtorek ok. godz. 11 w jednym z mieszkań na poznańskim Grunwaldzie. Matka zaatakowała swoją 3-letnią córeczkę kuchennym nożem - zadała jej trzy ciosy w klatkę piersiową.

3-letnia dziewczynka została przewieziona do Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Niestety, jeden z ciosów przebił serce dziewczynki. 3-latka zmarła podczas operacji.

Policjanci zatrzymali 26-letnią matkę dziewczynki - Magdalenę C. Prokuratura przedstawiła jej zarzut zabójstwa dziecka.

- Kobieta przyznała się do winy - powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak

Jak wyjawili śledczy, Magdalena C. twierdzi, że chciała popełnić samobójstwo. - Nie chciała zostawiać dziecka samego, to najpierw zabiła dziecko, a potem nie była w stanie targnąć się na swoje życie - stwierdził rzecznik prokuratury.

26-latka najpierw próbowała udusić dziecko, gdy to się nie udało, sięgnęła po nóż. Po zadaniu dziecku trzech ciosów sięgnęła po telefon i zadzwoniła do znajomego. Opowiedziała mu, co zrobiła.