Poznań. Matka ugodziła nożem córkę. 3-latka nie żyje

Do zdarzenia doszło w Poznaniu we wtorek przed południem. Dziecko zostało ugodzone nożem przez matkę. Dziewczynka trafiła w stanie ciężkim do szpitala, zmarła na stole operacyjnym.

Poznań. Matka ugodziła nożem 3-letnią córkę Źródło: East News