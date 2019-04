Pożary traw na Mazowszu. Rekordowe liczby

Od początku tego roku na Mazowszu doszło już do 5 tysięcy pożarów traw i łąk. To niemal tyle samo, co w całym ubiegłym roku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Na Mazowszu doszło w tym roku już do 5200 pożarów traw. Katastrofalna sytuacja jest w całym kraju (123RF, Fot: n)

- Pożary traw są bardzo groźne, na ogół długotrwałe. Niektóre gasimy przez okres kilku dni albo kilku tygodni jeżeli są to torfowiska - podkreśla generał Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

Pożary traw, ale też lasów, są zmorą ostatnich tygodni. Susza i celowe podpalenia powodują, że ogień często wymyka się spod kontroli. Tylko na Mazowszu od początku roku w pożarach nieużytków zostało rannych już siedem osób. To o dwie więcej niż w całym ubiegłym roku.

III stopień zagrożenia pożarowego

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, nazywany katastrofalnym, obowiązuje w co czwartym polskim nadleśnictwie. Najgorzej sytuacja wygląda w na zachodzie kraju i w Małopolsce. 19 kwietnia spłonęło kilka hektarów lasu w Chinowie na Mazowszu.

Ogień zagraża też zabudowaniom. Strażacy zwracają uwagę na duże niebezpieczeństwo takich pożarów. Silny, zmieniający kierunek wiatr może łatwo przenieść ogień.

Zobacz także: Potężny pożar w Bydgoszczy. Straż ściągnęła wsparcie

Przypominamy: nie wolno palić ognisk ani używać otwartego ognia w lasach oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów. Nie można także wypalać traw oraz gałęzi na polach obok lasów i terenów zalesionych. Zabronione jest również wyrzucanie nieugaszonych zapałek lub niedopałków papierosów.

Masz news, ciekawe zdjęcie lub film? Prześlij nam na dziejesie.wp.pl!