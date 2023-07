Pożary nawiedzą Polskę? "Te ekstremalne upały do nas dotrą"

Kraje z południa Europy walczą z kolejnymi falami upałów. Temperatura powietrza w wielu miejscach przekroczyła 45 stopni. Klimatolodzy powtarzają, że obserwowane zjawiska wpisują się w wywołaną przez działalność człowieka zmianę klimatu. Zapytaliśmy, czy podobna sytuacja czeka Polskę. - To, co dzieje się na południu Europy, te wartości powyżej 40 stopni, one są ekstremalnie wysokie, bo czasem nawet przekraczają 48 stopni, a to powoduje ogromne zagrożenie pożarowe - wskazał w programie "Newsroom" WP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. - U nas wartości 40-stopniowe na razie nie będą się pojawiały, ale klimatolodzy mówią, że przez najbliższe 10 lat taka wartość w Polsce może się zdarzyć. Te ekstremalne upały także dotrą do Polski - alarmował ekspert.

Rozwiń