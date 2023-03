Pożar w Rosji. Płonęły zakłady strategiczne dla zbrojeniówki

W środę doszło do pożaru w Zakładach Produkcji Silników w Jarosławiu w Rosji. To bardzo ważne zakłady dla tamtejszego przemysłu zbrojeniowego. Wytwarzane są m.in. silniki do międzykontynentalnych pocisków balistycznych Topol-M, zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych.