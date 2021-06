Pożar w Nowej Białej. Ogień trawił dom po domu

W sobotę około godziny 18 we wsi Nowa Biała na Spiszu wybuchł pożar. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, objął łącznie hektar powierzchni, na której stało ponad 40 różnych budynków: mieszkalnych i gospodarczych. Szerzeniu się pożaru sprzyjała charakterystyczna spiska zabudowa - stojące wzdłuż jednej ulicy budynki, przylegające do siebie ścianami. Przez kilka godzin z ogniem walczyło ponad 400 strażaków z powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, limanowskiego, suskiego i krakowskiego. Dogaszanie zarzewi ognia trwało do rana. W wyniku pożaru, jak ustaliła WP, dach nad głową straciło 27 rodzin, łącznie 109 osób. Materiał wideo, prezentujący akcję gaśniczą, publikujemy dzięki uprzejmości nowytarg24.tv.