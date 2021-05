Pożar w Londynie. Powtórka z tragedii?

Ogień pojawił się w piątek 7 maja w 19-piętrowym budynku mieszkalnym we wschodnim Londynie. Do akcji skierowano ponad setkę strażaków.

Londyńska straż pożarna poinformowała na łamach "The Guardian", że ​​125 strażaków pracuje nad ugaszeniem pożaru z części ósmego, dziewiątego i dziesiątego piętra na osiedlu New Providence Wharf w rejonie Topola Tower Hamlets.

Media wietrzą sensację

Jak podaje na łamach GW "The Independent", prawdopodobnie blok mieszkalny jest pokryty tym samym rodzajem okładziny, co w Grenfell Tower, gdzie cztery lata temu doszło do pożaru, w wyniku którego zginęły 72 osoby.