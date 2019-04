Pożar w Koszalinie. Właściciel escape roomu godzi się na dłuższy areszt

- Na wyraźne żądanie klienta nie złożyliśmy skargi na postanowienie sądu o przedłużeniu jego tymczasowego aresztowania o kolejne trzy miesiące - oświadczył w sobotę mec. Wiesław Breliński, jeden z obrońców Miłosza S. Mężczyzna jest podejrzany o umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w escape roomie i nieumyślne doprowadzenie do śmierci pięciu 15-latek.

Obrońcy, chociaż nie widzą przesłanek, by przedłużać areszt ich klienta oświadczyli, że przychylili się do jego prośby, by nie zaskarżać decyzji sądu. - To sytuacja dla niego bardzo ciężka i on w swoim przeświadczeniu ma konieczność jeszcze takiego odosobnienia. To nie jest kwestia tego, czy on się na to godzi czy nie. Jemu pod opieką psychologiczną i księdza, który do niego przychodzi, jest psychicznie lepiej - powiedział mec. Breliński. Po wyjściu z niejawnego posiedzenia 3 kwietnia adwokaci S. podkreślali, że ich klient "w dalszym ciągu jest zrozpaczony, pozostaje pod ciągłą opieką psychologów, duszpasterza".