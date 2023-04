Pożar silnika po starcie. Koszmar pasażerów w USA

Samolot linii American Airlines został przekierowany na lotnisko w Ohio po tym, jak podczas lotu doszło do pożaru silnika. Prawdopodobną przyczyną incydentu było zderzenie z ptakiem – informuje agencja AP, która udostępniła nagranie pasażera, który uchwycił przerażający widok płonącego silnika. Boeing 737 wystartował z międzynarodowego portu lotniczego Port Columbus w stanie Ohio. Do uderzenia w stado gęsi i pożaru silnika doszło chwilę później. Maszyna zawróciła, a strażacy szybko opanowali sytuację. Nie wiadomo, ile osób znajdowało się na pokładzie. Jak podało “India Today”, Boeing 737 docelowo miał lecieć na międzynarodowe lotnisko Phoenix Sky Harbor. Władze lotniska w Columbus potwierdziły awarię i zamieściły na Twitterze informację, że samolot bezpiecznie wylądował. - Ekipy ratunkowe dziś rano zareagowały na incydent lotniczy w CMH związany ze zgłoszonym pożarem silnika. Samolot wylądował bezpiecznie, a lotnisko jest otwarte i działa - przekazali na Twitterze przedstawiciele portu lotniczego. - Nikt nie został ranny, a samolot bezpiecznie wylądował po godzinie 8.00 rano czasu lokalnego - podała również Federalna Administracja Lotnictwa w oświadczeniu dla CNS News. Przewoźnik American Airlines także podkreślił, że samolot bezpiecznie wylądował o własnych siłach, jednocześnie dodając, że maszyna "została wycofana z eksploatacji w celu konserwacji, a nasz zespół pracuje nad tym, aby klienci wrócili do PHX. Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem i dziękujemy naszym klientom za zrozumienie".