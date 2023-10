Pożar na lotnisku w Luton. Mrożące krew w żyłach nagranie świadka

Niebezpieczne zdarzenie na lotnisku w Luton w Anglii. We wtorek wieczorem zadecydowano, by odwołać wszystkie loty do środy do godz. 15 z powodu ogromnego pożaru, który wybuchł na jednym z lotniskowych parkingów. Świadek całej sytuacji od razu chwycił za telefon i uwiecznił ten dramatyczny moment. Wideo udostępniła agencja Associated Press. Ogień w kilka minut zajął trzecie piętro parkingu, niszcząc kolejne auta na swojej drodze. Według straży pożar najprawdopodobniej zaczął się od zapalenia się jednego z samochodów i objął ok. 80 proc. aut na tym piętrze. Nie ma informacji, by ktoś odniósł obrażenia. Lotnisko w Luton jest najczęściej wybieranym przez Polaków, którzy podróżują m.in. do Londynu. Z tego lotniska korzystają popularne tanie linie Ryanair i Wizz Air, które obsługują liczne trasy do i z Polski – Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Katowic, Lublina, Rzeszowa, Bydgoszczy i Olsztyna.