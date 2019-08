Pożar busa na S7 i korki. Wcześniej groźne dachowanie

Do dwóch poważnych wypadków doszło w czwartek na drodze numer 7. W Suchedniowie w kierunku Warszawy zapalił się bus, a droga została zablokowana. Wcześniej w Chęcinach w stronę Jędrzejowa dachował kierowca forda.

Pożar busa na S7 miał miejsce w czwartek późnym popołudniem. Na odcinku z Kielc do Skarżyska Kamiennej zapalił się bus. "Policja wyznaczyła objazd przez miasto dawną dk 7, bo jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana" - donosi Radio ZET.

Jak dodano, utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godz. 20. Zanim ruch w tym miejscu wróci do normy, wciąż trzeba liczyć się z dużymi korkami.