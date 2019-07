Powstanie Warszawskie. We czwartek, 1 sierpnia obchodzimy 75. rocznicę wybuchu powstania. Sprawdź, o której zawyją syreny alarmowe

Powstanie Warszawskie. Już jutro, we czwartek 1 sierpnia obchodzimy 75. rocznicę wybuchu powstania. Zobacz, czym dokładnie była godzina „W” i o której godzinie usłyszymy syreny alarmowe.

Powstanie Warszawskie – olbrzymie straty

Jutro, we wtorek 1 sierpnia obchodzimy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przypominamy, że powstanie skierowane przeciwko okupującym stolicę wojskom niemieckim, zostało zorganizowane w przez Armię Krajową, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Wystąpienie zbrojne trwało do 3 października 1944, a w trakcie dwumiesięcznych walk straty polskich wojsk wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.