Powstanie komisja ds. pedofilii w Kościele? Poinformowano, czym ma się zajmować

Trwają prace nad obywatelskim projektem ustawy, która ma powołać komisję do rozliczenia przypadków pedofilii w Kościele katolickim. - Ochrona ofiar przestępstw w Kościele jest niewystarczająca - powiedziała Jolanta Banach ze stowarzyszenia "Lepszy Gdańsk".

I poinformowała o pracach nad ustawą, która ma powołać komisję ds. pedofilii w Kościele katolickim. W jej działaniach chcą brać udział m.in. posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, poeta Tomasz Jastrun, lewicowa radna Warszawy Agata Diduszko-Zyglewska i Marek Lisiński z "Nie lękajcie się". Łącznie będzie to 15 osób.

Komisja ds. pedofilii. Będzie mogła zaglądać do kościelnych archiwów

Komisja chce prowadzić działania, które mogą kończyć się zawiadomieniami do prokuratury. Ma mieć uprawnienia do m.in. wzywania osób do składania wyjaśnień i żądania udostępnienia dokumentów z archiwów kościelnych.