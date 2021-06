Powrót Tuska. Tajemnicze spotkanie w Chobielinie

Donald Tusk podczas ostatniego wywiadu enigmatycznie odniósł się do doniesień na temat powrotu do polskiej polityki. Były szef Rady Europejskiej kilkukrotnie zapewniał, że chce "zrobić wszystko, aby Platforma nie przeszła do historii". - Donald Tusk był u mnie niedawno w Chobielinie - ujawnił niespodziewanie w programie "Newsroom WP" Radosław Sikorski. Były szef MSZ pytany, czy rozmawiali o przyszłości, odparł "oczywiście". - Niestety nie mogę nic więcej powiedzieć (...). Rozmawialiśmy też o moim raporcie dotyczącym polityki wobec Chin. Donald Tusk jest jednym z niewielu polskich polityków, z którym można poważnie porozmawiać o strategii na skalę europejską i światową - dodał Radosław Sikorski w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą.