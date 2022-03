Powrót śniegu w najbliższych dniach? Ekspert IMGW: ze zmianą opon na letnie lepiej się wstrzymać

Po kilku naprawdę bardzo ciepłych i słonecznych dniach, w weekend 26 i 27 marca czeka nas lekkie załamanie pogody. Jak będzie wyglądał kolejny tydzień? Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, w rozmowie z Wirtualną Polską nie miał najlepszych informacji do przekazania. – Czeka nas zdecydowanie zmiana pogody, ponieważ w całym kraju na termometrach zobaczymy wartości jednocyfrowe. Możemy spodziewać się także przelotnych opadów deszczu i śniegu – podkreślił synoptyk IMGW. Przez prawie cały tydzień pogoda nie będzie nas rozpieszczała. Będzie chłodno i wystąpią przelotne opady deszczu i śniegu. - Ci, którzy zmienili już opony na letnie, to muszę powiedzieć, że był to falstart. Lepiej się z tym wstrzymać – stwierdził Grzegorz Walijewski.