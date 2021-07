Powrót dzieci do szkół we wrześniu. Możliwa formuła hybrydowa

Jesienią tego roku możemy się spodziewać czwartej fali koronawirusa. Takie informacje w programie "Tłit" Wirtualnej Polski przekazał Piotr Müller. Polityk dodał, że rząd angażuje Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Straż Pożarną w działania, które mają zachęcić Polaków do szczepień. Rzecznik dodał, że w rządzie nie był omawiany pomysł płacenia 500 złotych za zaszczepienie się na COVID-19. - Nie spodziewam się, aby takie rozwiązanie miałoby być wprowadzone - podkreślił. Piotr Müller poinformował, że rozważany jest natomiast pomysł płatnych szczepień przeciwko koronawirusowi. Na pytanie, kiedy może to zostać wprowadzone, rozmówca Patryka Michalskiego przekazał, że późną jesienią. Koszt takiego szczepienia może wynieść "kilkaset złotych". Także w miesiącach jesiennych mogą pojawić się ponownie obostrzenia. Piotr Müller dodał jeszcze, że we wrześniu dzieci zapewne wrócą do szkół. - Rozważana jest kwestia, zależnie od tego, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna, czy to od razu będzie w pełnej formule, czy być może hybrydowej - powiedział polityk.