Powrót dzieci do szkół? Jednoznaczna opinia ekspertki

Czy po 10 stycznia dzieci powinny wrócić do nauki stacjonarnej w szkołach? - pytana była w programie "Newsroom" WP prof. Joanna Zajkowska (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku). - Na pewno w momencie, kiedy zaczniemy obserwować falę Omikronu. Wtedy uważam, że dzieci bezwzględnie powinny być na nauce zdalnej - oceniła. Zajkowska podkreśliła, że "w tej chwili mamy jeszcze moment, żeby starać się zachęcać do szczepień te grupy dzieci, które mogą być szczepione, bo jeszcze fali Omikronu nie obserwujemy". Przypomnijmy, zajęcia stacjonarne zawieszone są w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od 20 grudnia do 9 stycznia. Ograniczenie nie obejmuje przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Zajkowska skomentowała również możliwość wprowadzenia kolejnych obostrzeń w związku z pandemią.