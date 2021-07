Powrót dzieci do szkół. Ekspert o sytuacji uczniów podczas pandemii

Powrót dzieci do szkół po wakacjach - do tego tematu odniósł się w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski prof. Krzysztof Simon z Rady Medycznej ds. COVID-19. - Dzieci muszą się socjalizować - stwierdził lekarz. Gość Wirtualnej Polski dodał, że każda metoda, np. nauka hybrydowa, jest skuteczna, jeśli służy ograniczeniu szerzenia się epidemii. Ekspert stwierdził, że lockdownów i nauki online lepiej unikać. Profesor przekazał również, że należy nie popełniać tych samych błędów, np. ogłaszać końca epidemii koronawirusa. - Jestem zwolennikiem, aby dzieci poszły do szkoły, ale musi być to bezpieczne podejście - wskazał prof. Simon.