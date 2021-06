Powrót Donalda Tuska? Jasny komentarz z klubu PiS

"Nie budowałbym przyszłości rządu, demokracji na takich figurach jak Marian Banaś, Jarosław Gowin, Zbigniew Ziobro. Słyszę, że można na ich nielojalności coś zbudować. Na konfliktach wewnątrz obozu władzy nie budowałbym nadziei, tylko budowałbym własną siłę. Można bardzo przelicytować, mając za partnerów ludzi tego typu" - stwierdził Donald Tusk. Do jego słów odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Porozumienia Michał Wypij (KP PiS). Czy wyobraża sobie, że Jarosław Gowin jest po stronie opozycji obok Tuska? - Nie, zupełnie nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Dziś Polska nie potrzebuje polityków pokroju Donalda Tuska, polityków wypalonych, oczywiście z pewnym doświadczeniem - ja to szanuję, ale z całą pewnością bez pomysłu na Polskę - stwierdził. - Dziś Polska potrzebuje młodych, nowych twarzy, nowych energii, nowej idei i tej należy szukać, a nie reagować alergicznie, kiedy Donald Tusk napisze tweeta albo pokaże się w telewizji. Bądźmy poważni. Jako Zjednoczona Prawica mamy poważne zadania do wykonania, a nie odnoszenie się do każdego wpisu Donalda Tuska - kontynuował Wypij. Pytany, czy nie obawia się, że Tusk wróci i sondaże dla KO pójdą w górę, odparł: "Czas Donalda Tuska z całą pewnością minął, wiec absolutnie się tego nie obawiam".

