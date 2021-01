Powrót do szkoły. Na jak długo? Przemysław Czarnek: możliwy jest każdy scenariusz

- Generalnie nigdzie nie ma żadnych przeszkód w przyjęciu dzieci do szkół przy zastosowaniu choćby minimum tych warunków sanitarnych, które są konieczne do tego, żeby bezpieczeństwo w szkole utrzymać - zapewnił w programie "Sygnały Dnia" w Polskim Radiu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Priorytetowymi zabezpieczeniami są: wietrzenie klas, dezynfekcja, maseczki w częściach wspólnych i zachowanie dystansu - dodał minister.

Prowadząca rozmowę dopytywała ministra, co stanie się, gdy liczba zakażonych znów zacznie wzrastać. Czy uczniowie znów wrócą do nauki zdalnej, czy też wprowadzone zostanie nauczanie hybrydowe?

Powrót do szkoły. 2 proc. nauczycieli zakażonych

- Przewidujemy każdy scenariusz, nikt na świecie nie jest w stanie przewidzieć, co się będzie działo w kolejnych kilkunastu, kilkudziesięciu dniach - odparł minister. Dodał, że jeśli w jakimś regionie liczba zakażeń zacznie wzrastać lub jeśli w szkole pojawią się ogniska zakażeń, to dyrektor placówki w porozumieniu z sanepidem będzie mógł podjąć decyzję o zmianie trybu nauczania. Jeśli sytuacja pogorszy się w całym kraju, to decyzję w tej sprawie podejmować będzie się centralnie. - Każdego dnia, do godz. 13 będą spływały do MEN informacje o zakażonych nauczycielach i frekwencji uczniów - dodał.