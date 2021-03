Powrót do szkół? "Zarzuca nam się Holocaust na młodym pokoleniu"

- Powrót do szkół jest możliwy w kwietniu, o ile uda się powstrzymać 3. falę koronawirusa - mówi szef edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Prof. Anna Piekarska uważa, że powrót do szkół zależy m.in. od sytuacji epidemiologicznej i tego, w jakim odsetku szczepionkę na COVID przyjmą nauczyciele. Członek Rady Medycznej ds. epidemii zaznacza, że z jednej strony na szczepienia nie stawia się nawet połowa zapisanych pedagogów. Z drugiej strony prof. Piekarska mówi o "katastrofalnych listach", w których padają wyzwiska i zarzuty dotyczące "Holocaustu na młodym pokoleniu". - Gdzieś trzeba znaleźć konsensus - mówi doradca Mateusza Morawieckiego. Dodaje, że we wrześniu była zwolennikiem powrotu do szkół po wakacjach, ale "skończyło się to tragicznie".

