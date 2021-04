Powrót do szkół. Zajęcia wyrównawcze po pandemii. Poprawki opozycji przepadły

Projekt nowelizacji zwiększającej subwencję oświatową

Zobacz też: Eksperymenty na płodach w Olsztynie? Ministerstwo zdrowia: "Szczegóły trudne do przyjęcia"

Poprawki opozycji przepadły

Do tego zagadnienia odniósł się Jerzy Jakubczyk z MEiN. Przekazał on, że prawo oświatowe ma odpowiedni przepis do wydania rozporządzenia. Na tej podstawie prawnej mają zostać sprecyzowane szczegóły. Dodał on również, że z funduszy będą mogły skorzystać również szkoły niesamorządowe i niepubliczne.