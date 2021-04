Powrót do szkoły. Minister Czarnek mówi nawet o kwietniu

Kiedy może nastąpić powrót dzieci do szkół? Minister edukacji i nauki podkreślił, że powinno to nastąpić jak najszybciej, a nauczanie zdalne jest tylko przykrą koniecznością. Przemysław Czarnek mówił o warunkach zakończenia nauki zdalnej. Dodał, że jest na to szansa jeszcze w kwietniu.

Powrót do szkoły. Minister Czarnek mówi o kwietniu Źródło: PAP