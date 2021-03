Powrót do szkół to marzenie ściętej głowy. Nie pozostawiła wątpliwości. "Wylęgarnie koronawirusa"

Trzecia fala koronawirusa w Polsce przybiera na sile. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym pojawiają się pytania o to, czy dzieci z najmłodszych klas powinny wrócić do nauczania zdalnego. Dr Grażyna Cholewińska-Szymańska z warszawskiego szpitala zakaźnego w programie WP Newsroom stwierdziła, że szkoły są "wylęgarnią koronawirusa", a dzieci przyczyniają się do zwiększonej transmisji zakażeń. Ekspertka zwróciła również uwagę na wyniki testów nauczycieli. - Testowanie pokazuje że z miesiąca na miesiąc wskaźniki zakażeń wśród nauczycieli rosną - stwierdziła. Jej zdaniem dla ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa należałoby wrócić do nauczania zdalnego również w klasach I-III.

Rozwiń