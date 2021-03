Powrót do szkół. Rozporządzenie MEiN ws. nauczania hybrydowego

Kiedy powrót do szkół? Na to pytanie nie można jeszcze konkretnie odpowiedzieć. W czwartek minister Przemysław Czarnek przekazał, że ma nadzieję, że "jeśli uda się powstrzymać trzecią falę pandemii koronawirusa", możliwy jeśli powrót do szkół w 2021 roku w perspektywie poświątecznej. - Kwiecień jest realny - powiedział w TVP Info Przemysław Czarnek.