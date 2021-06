Powrót do szkół. Jasna deklaracja ministra Czarnka. Zapowiada zmiany

Co się zmieni? Zgodnie z nowelizacją minister edukacji i nauki w celu realizacji polityki oświatowej państwa będzie mógł ustanawiać programy i przedsięwzięcia. Będą one ogłaszane przez urzędnika w Biuletynie Informacji Publicznej w formie komunikatu. Będzie w nim określony: przedmiot programu, podmioty uprawnione do udziału w programie, warunki udziału w programie, tryb przeprowadzania naboru do programu oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków.