Powrót do szkół. Profesor zareagował ironią na prognozy MEN

Czy powrót do szkoły będzie możliwy jeszcze w pierwszej połowie kwietnia? Na to pytanie w programie WP "Newsroom" odpowiadał dr Konstanty Szułdrzyński. W opinii specjalisty powrót do szkół i stacjonarnego nauczania powinien być odłożony w czasie. - Wszystkie fale (zakażeń - red.) zwiększały się od powrotu do szkół - zaznaczył Szułdrzyński. Jak dodał lekarz, optymizm ministra edukacji jest dla niego "imponujący" w kwestii powrotu do nauki stacjonarnej. - Korzystamy chyba trochę z innych źródeł - podkreślił dr Konstanty Szułdrzyński. Członek Rady Medycznej ds. epidemii koronawirusa mówił też o sytuacji w polskich szpitalach. - Nie mamy żadnych rezerw, zapasów łóżek, liczba respiratorów się kurczy - wyliczał lekarz. - Wydaje się jednak, że ta sytuacje nie pogarsza się w ostatnich dniach i to jest dla mnie źródłem pewnej nadziei - dodał Szułdrzyński.

