Powrót do szkół. Minister zdrowia o fatalnych skutkach zdalnego nauczania

Dzieci uczące się w klasach od IV do VIII wciąż czekają na decyzję rządu o przywróceniu dla nich nauki stacjonarnej. Dotychczas do szkół wróciły tylko dzieci z niższych roczników. Minister zdrowia Adam Niedzielski w programie "Tłit" przyznał, że widzi jak wielkie są dla dzieci koszty nauki zdalnej i rozumie, że powrót do nauki stacjonarnej jest kluczowy również dla ich zdrowia psychicznego, ale podkreślił też że obecna sytuacja epidemiczna w kraju nie napawa optymizmem w kontekście powrotu starszych dzieci do szkół. Gość Wirtualnej Polski stwierdził jednak, że iskierką nadziei są postępy w procesie szczepień, ponieważ dzięki niemu Polacy nabywają odporności i znacznie male ryzyko dynamicznego rozprzestrzeniania się wirusa.

