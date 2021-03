Powrót do szkół, lockdown w Polsce. Polityk wymienia listę błędów rządu ws. koronawirusa

Grzegorz Schetyna, oceniając działania rządu w walce z pandemią koronawirusa powiedział, że popełniono pewne błędy, głównie na jej początku. Były szef PO przypomniał też słowa Mateusza Morawieckiego o "wirusie w odwrocie". Polityk uważa również, że testowane powinny być osoby, które przylatywały na święta z Wielkiej Brytanii. - To są błędy, które kosztują bardzo dużo - komentuje. Poseł Platformy twierdzi też, że rząd nie powinien odchodzić od częściowego lockdownu kilkanaście tygodni temu. Schetyna uważa także, że powrót do szkół nastąpił zbyt wcześnie i bez kontroli. Były szef PO wyjaśnia, że rząd ws. pandemii jest "zakładnikiem" polityki Prawa i Sprawiedliwości. - Ciągle widzimy propagandę sukcesu i prężenie muskułów. Jak spada liczba zakażonych, to masa osób się chwali, a jak przyśpiesza, to wszyscy się chowają - podsumowuje.

Rozwiń