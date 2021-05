Powrót do szkół. Kolejne klasy wracają do nauki stacjonarnej

- Zachęcamy, widząc, że warunki pandemiczne na to po prostu pozwalają. Jeśli one się nie zmienią na gorsze - a wszystko wskazuje na to, że powinno być dobrze - to od pierwszego października studenci wracają do nauki stacjonarnej i te mury nowej Politechniki Bydgoskiej wypełnią się życiem studenckim, którego nam tu strasznie brakuje. Na tej uczelni i na każdej innej - powiedział szef resortu edukacji i nauki w Bydgoszczy.