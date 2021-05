Powrót do szkół. Od poniedziałku zluzowane ostatnie obostrzenie

Powrót do szkół. A co z uczelniami wyższymi?

A co ze studentami? Przemysław Czarnek twierdzi, że powrót na uczelnie jest możliwy od nowego roku akademickiego. - Zachęcamy, widząc, że warunki pandemiczne na to po prostu pozwalają. Jeśli one się nie zmienią na gorsze - a wszystko wskazuje na to, że powinno być dobrze - to od pierwszego października studenci wracają do nauki stacjonarnej - odpowiadał dziennikarzom w Bydgoszczy.