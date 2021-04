Powrót do szkół już w maju? Przemysław Czarnek optymistycznie

Czrnek: Maj to może być ten miesiąc

Minister edukacji stwierdził, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to po pierwszym tygodniu nauczania hybrydowego w niektórych regionach kraju, do takiego trybu nauki powrócą również szkoły w innych regionach. Co więcej, Czarnek stwierdził, że już niedługo do szkół wrócić mogą wszyscy uczniowie. - Maj jest tym miesiącem, od kiedy wszystkie dzieci i młodzież mają szansę już wrócić do szkoły jeśli utrzyma się ta tendencja spadkowa jaką widać obecnie w statystykach koronawirusowych - powiedział.