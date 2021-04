Powrót do szkół jeszcze w kwietniu? Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz komentuje

Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski nie wykluczył, że jeszcze w kwietniu nastąpi powrót uczniów do nauki stacjonarnej. Co na to rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz? - Na pewno dla Ministerstwa Zdrowia, jak i dla całego rządu, priorytetem jest powrót dzieci do żłobków, przedszkoli i do szkół. Nie ma większego priorytetu. Ale na dziś mówienie o tym czy 12 kwietnia, czy też później odmrozimy edukację, to na razie jest wróżenie z fusów - mówił w programie "Tłit". - Na dziś mamy bardzo trudną sytuację w kraju pod kątem epidemicznym i trudno nam prorokować czy 12 kwietnia będzie pole i możliwość, by dzieci wróciły do stacjonarnej nauki - podkreślił.

