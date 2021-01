Powrót do szkół. Bartosz Arłukowicz: to może być tragiczne

- Te decyzje podejmowane są w sposób niezwykle chaotyczny. Dzieci oczywiście muszą wrócić do szkół, wiem, jak bardzo źle znoszą naukę on-line, ale powrót dzieci do szkół bez odpowiedniego zabezpieczenia nauczycieli może być tragiczny - mówił były minister zdrowia, europoseł PO Bartosz Arłukowicz w programie "Tłit". - Dziwię się ministrowi Niedzielskiemu, że podjął tę decyzję w oparciu o nie wiem jakie dane. Przetestowano część nauczycieli, nie poczekano nawet na wyniki tych testów - zauważył. Arłukowicz zwrócił też uwagę, że "nie ruszyły nawet zapisy seniorów na szczepienia". - Te dzieci, które pójdą do szkół, wrócą do domów, w których będą ich babcie i dziadkowie - podkreślił.