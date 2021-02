Powrót do szkół. AstraZeneca dla maturzystów? Profesor wskazał Izrael

Powrót do szkół, przynajmniej ósmoklasistów oraz maturzystów oddala się. Póki co nie wrócą oni do nauki stacjonarnej - przekazało Ministerstwo Edukacji i Nauki. - Z punktu widzenia medycznego to racjonalna decyzja, ale o wiele bardziej racjonalne byłoby przyśpieszenie programu szczepień, bo tylko w ten sposób możemy złagodzić transmisję wirusa - ocenił w programie "Newsroom" WP prof. Krzysztof Filipiak. Lekarz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwrócił uwagę, że w Izraelu program szczepień jest efektywny, a jednocześnie Jerozolima podjęła decyzję o szczepieniu 16, 17 i 18-latków. - Oni chcą, aby te osoby wróciły do szkół i zdały maturę w maju stacjonarnie. Myślę, że w Polsce też dałoby się to zrobić. Trzeba pomyśleć o szczepieniu młodych osób AstraZenecą (...), bo to bardzo dobra szczepionka jeżeli chodzi o zmniejszenie ciężkiego przebiegu COVID-19 i samej hospitalizacji spowodowanej koronawirusem - dodał Filipak.

