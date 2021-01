Powrót do szkół. Adam Niedzielski o decyzji ws. otwarcia placówek

Powrót do szkół to temat, który nieustannie jest poruszany przez polski rząd. W trakcie czwartkowej konferencji prasowej Adam Niedzielski przekazał, że wyniki badań nauczycieli, które mają zostać przeprowadzone w lutym, będą przesłanką decyzji o ewentualnym otwarciu szkół i powrotu do edukacji stacjonarnej.

W czwartek odbyła się konferencja prasowa Adama Niedzielskiego. Rząd zadecydował, że przedłuży obowiązujące obostrzenia do 14 lutego. Od przyszłego miesiąca otwarte jednak będą muzea oraz galerie handlowe.

Szef resortu zdrowia został zapytany także o to, kiedy uczniowie klas starszych powrócą do szkół. Niedzielski stwierdził, że rząd czeka na wyniki badań na koronawirusa nauczycieli. Mają one być wykonane w drugim tygodnia lutego.

Jeśli wyniki badań wykażą, że powrót do szkół uczniów klas I-III nie podniósł w znaczący sposób zachorowalności na COVID-19, to istnieje możliwość, że do edukacji stacjonarnej powrócą pozostali uczniowie.

Powrót do szkół. Rząd czeka na wyniki badań nauczycieli

- Nasze decyzje będziemy opierali na bardzo konkretnych wynikach badań – powiedział Niedzielski.

- Jeżeli w drugim tygodniu lutego będziemy widzieli, że puszczenie klas I-III nie przyczyniło się w znaczący sposób do wzrostu wskaźnika zachorowalności, który wynosił 2 proc. wśród przebadanej populacji nauczycieli, to będzie to dawało przestrzeń do powrotu uczniów do szkół i wtedy będziemy podejmowali odpowiednie decyzje – przekazał szef resortu zdrowia.

Powrót dzieci do szkół. Minister Czarnek o planowanych decyzjach

W sprawie powrotu uczniów do szkół odniósł się w środę także Przemysław Czarnek. - Powrót do szkół jest planowany cały czas (...). Mam nadzieję, że w dalszej części lutego będzie zgoda na pójście do nauczania stacjonarnego - powiedział w Radiu PLUS minister edukacji i nauki.

Szef MEN dodał, że resort chce, aby w pierwszej kolejności do szkoły wrócili maturzyści oraz ósmoklasiści. - Dopiero potem będziemy mogli zdecydować się na powrót klas IV-VIII oraz starszych roczników - dodał.

Od 18 stycznia do szkół wrócili uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Wcześniej zajęcia stacjonarne w placówkach były zawieszone ze względu na zakażenia koronawirusem wśród uczniów oraz nauczycieli. Kształcenie stacjonarne w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach średnich nadal jest zawieszona do 14 lutego.