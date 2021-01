Obostrzenia przedłużone. Otwarte galerie handlowe i muzea. Konferencja ministra Adama Niedzielskiego

- W ostatnich tygodniach sytuacja epidemiologiczna wygląda lepiej, to efekt dyscypliny społecznej - stwierdził w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Mimo to, rząd zdecydował się przedłużyć obowiązujące obostrzenia do 14 lutego. Otwarte od 1 lutego zostaną jednak galerie handlowe i muzea.

Share

Nowe obostrzenia czy zniesienie restrykcji? Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Źródło: East News