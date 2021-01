powrót do szkół

Powrót do szkół. Minister Przemysław Czarnek ujawnia szczegóły

- Powrót do szkół jest planowany cały czas (...). Mam nadzieję, że w dalszej części lutego będzie zgoda na pójście do nauczania stacjonarnego - mówił w Radiu PLUS Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki potwierdził, że przeprowadzone będą ponowne testy przesiewowe wśród nauczycieli.

Powrót do szkół. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek Źródło: PAP , Fot: PAP, Leszek Szymański