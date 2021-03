Powrót do szkół 2021. Decyzja zapadnie po Wielkanocy? Waldemar Kraska zabrał głos

Kiedy powrót do szkół? Między innymi o to w poniedziałek został zapytany Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia przekazał, że do Wielkanocy nie jest spodziewana zmiana rekomendacji ws. powrotu uczniów do szkół. Kraska zwrócił uwagę na to, że czeka nas szczyt trzeciej fali epidemii koronawirusa. "Ciężkie 2-3 tygodnie przed nami" - dodał polityk.

