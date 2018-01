Powołano nowego szefa SKW. Został nim Maciej Materka

Premier Mateusz Morawiecki powołał Macieja Materkę na nowego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W tle dymisji poprzedniego szefa Piotra Bączka rozegrał się spór między Antonim Macierewiczem i Andrzejem Dudą. Wygrał go prezydent.

We wtorek sejmowa komisja ds. służb specjalnych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Materki. Now szef SKW pracował w służbach specjalnych UOP, ABW, CBA. Do tej pory był dyrektorem departamentu bezpieczeństwa w MSWiA.