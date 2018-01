Maciej Materka nowym szefem SKW

Sejmowa komisja ds. służb specjalnych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Materki na szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Decyzja była jednomyślna.

Komisja przyjęła też pozytywną opinię o odwołaniu dotychczasowego szefa SKW Piotra Bączka, który w ubiegłym tygodniu podał się do dymisji. Jak pisaliśmy w WP, dymisja miała być konsekwencją przegranego sporu Macierewicza ze środowiskiem prezydenta. To Bączek stał za odebraniem certyfikatu dostępu do tajnych informacji gen. Jarosławowi Kraszewskiemu.