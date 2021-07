Powodzie w Niemczech. Rząd zatwierdził wsparcie finansowe

Według niemieckiego ministra finansów Olafa Scholza pieniądze z budżetu federalnego mają szybko pomóc przede wszystkim bezpośrednio dotkniętym przez kataklizm. Niezależnie od tego rząd federalny udostępni środki na odbudowę zniszczonej infrastruktury, co ma nastąpić niezwłocznie. Jak podkreślił, 400 mln euro na doraźną pomoc "to kwota, którą zakładamy w tej chwili". - Ale jeżeli okaże się, że potrzeba więcej, to udostępnimy więcej pieniędzy - powiedział.