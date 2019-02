Powodzie w Australii: krokodyle i węże na ulicach miast. To największa powódź od 100 lat

Powodzie w Australii: krokodyle i węże są obecne w wodach, które zalały ulice miast. Społeczeństwo przerażone zaistniałą sytuacją.

Powodzie w Australii – krokodyle i węże na ulicach miast

Władze Townsville w Australii ostrzegają lokalną społeczność przed groźnymi krokodylami i wężami pojawiających się w wodach, które zalały miejskie ulice wskutek powodzi.

Wiadomo, że z powodzią wywołaną przez ulewne deszcze, mieszkańcy stanu Queensland zmagają się niemalże od dwóch tygodni. Jako że duża część Townsville została zalana wodą, ludzie nie mają tam dostępu do energii elektrycznej, a część z nich została zmuszona do schronienia się na dachach swoich domów.

Przypominamy, że w niedzielę intensywne opady deszczu zmusiły władze do otwarcia bram przeciwpowodziowych na zaporze Ross River Dam. W swojej wypowiedzi premier stanu Queensland, Annastacia Palaszczuk, przyznała otwarcie, że jest to najgorsza powódź od 100 lat.