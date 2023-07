Powodzie po ulewnych deszczach w Rosji. Kobieta "ratowała" miasto mopem

W wyniku potężnych nawałnic, jakie dotknęły wschodnie wybrzeże Morza Czarnego doszło do podtopień i powodzi. Jednostki kryzysowe zostały zaangażowane do usuwania skutków katastrofy. Tymczasem do internetu trafił filmik, na którym widać, jak kobieta chce usunąć powódź... mopem.