Powódź zalała cmentarze. "Ciężko tu się przychodzi"

1 listopada na terenach dotkniętych przez powódź wygląda zupełnie inaczej niż w poprzednich latach. Wiele osób walczyło z czasem, by doprowadzić nagrobki do stanu przed zalaniem. - Ciężko tu się przychodzi, ciężko wspomina. Ale musimy doprowadzić to miejsce do porządku, jakoś się z tego podnieść - mówili odwiedzający nekropolie.