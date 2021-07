Powódź w Niemczech. Lekarze obawiają się epidemii

Mobilne jednostki lekarskie

Teichert, która do 2012 roku kierowała służbą zdrowia w dotkniętym powodzią powiecie Ahrweiler, wyjaśniła, że wiele osób musiało obejść się bez pilnie potrzebnych lekarstw. To był duży problem, zwłaszcza dla osób z chorobami takimi jak cukrzyca lub choroby serca. Teraz ważne jest, aby zorganizować mobilne jednostki lekarskie i przenieść je do poszczególnych miejscowości, powiedziała Teichert.