Powódź stulecia we Włoszech. Walka ze skutkami żywiołu

Włochy mierzą się z konsekwencjami ogromnych powodzi. Z regionu Emilia-Romania ewakuowano ponad 36 tys. mieszkańców, a włoskie służby poinformowały, że co najmniej 14 osób zmarło. Agencja Associated Press pokazała walkę ze skutkami powodzi w Crevii, Lugo czy Ravennie. Większość terenów w tych miejscowościach wciąż znajduje się pod wodą. Ewakuowani są kolejni mieszkańcy, podczas gdy w niedzielę polska Państwowa Straż Pożarna przekazała, że jest gotowa do wsparcia Włoch. Na miejsce walki z żywiołem ma pojechać kilkudziesięciu polskich strażaków i specjalistyczny sprzęt. Rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski poinformował, że Warszawa zaoferowała pomoc w postaci 44 ratowników, 19 pojazdów, a także kilku pomp wysokiej wydajności. Polscy strażacy są już w gotowości i czekają jedynie na akceptację złożonej oferty.